”Зенит” обязан выплачивать ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство

Стало известно, что петербургский ”Зенит” выплачивать немецкому ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство до 2024 года, сообщает Hamburger Morgenpost.
Данный пункт был включен в трансферное соглашение по Дугласу Сантосу, который перешел в ”Зенит” из немецкого клуба в 2019 году.
Отмечается, что сумма выплат не должна превышать €3 млн.
Как легко очистить посуду от нагара и старого жира
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева