20.12.2020, 12:32

”Зенит” обязан выплачивать ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство

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”Зенит” обязан выплачивать ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство
TASS

Стало известно, что петербургский ”Зенит” выплачивать немецкому ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство до 2024 года, сообщает Hamburger Morgenpost.

Данный пункт был включен в трансферное соглашение по Дугласу Сантосу, который перешел в ”Зенит” из немецкого клуба в 2019 году.

Отмечается, что сумма выплат не должна превышать €3 млн.

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