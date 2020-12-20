20.12.2020, 12:32
”Зенит” обязан несколько лет выплачивать ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство
Стало известно, что петербургский ”Зенит” выплачивать немецкому ”Гамбургу” по €500 тысяч за каждое чемпионство до 2024 года, сообщает Hamburger Morgenpost.
Вскрытие тела Марадоны: результат удивил даже бывалых врачей
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Многим людям вообще не грозит COVID-19: иммунолог назвал причины