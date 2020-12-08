"Зенит" не удержал победный счет на "Газпром-Арене"
В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов футболисты "Зенита" проиграли на "Газпром-Арене" дортмундской "Боруссии" - 1:2 (1:0).
В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов футболисты "Зенита" проиграли на "Газпром-Арене" дортмундской "Боруссии" - 1:2 (1:0).
"Зенит" открыл счет на 16-й минуте - отличился аргентинец Себастьян Дриусси. Ближе к концу матча немецкий клуб забил два мяча и увез из Питера победу.
"Зенит" установил клубный антирекорд, так и не выиграв ни одного матча в групповом турнире Лиги чемпионов.
Лига чемпионов (6-й тур - 8 декабря)
Группа Е
22:00 Челси (Англия) - Краснодар (Россия)
22:00 Ренн (Франция) - Севилья (Испания)
Группа F
Зенит (Россия) Боруссия Д (Германия) 1:2
Лацио (Италия) - Брюгге (Бельгия) 2:2
Группа G
22:00 Барселона (Испания) - Ювентус (Италия)
22:00 Динамо (Украина) - Ференцварош (Венгрия)
Группа H
22:00 ПСЖ (Франция) - Башакшехир (Турция)
22:00 Лейпциг (Германия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
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