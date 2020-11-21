21.11.2020, 18:15

"Зенит" не смог победить в Чечне, "Спартак" играет дерби


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"Зенит" не смог победить в Чечне, "Спартак" играет дерби
ZenitTASS

Очередную потерю очков в чемпионате России по футболу допустил "Зенит". Питерцы не смогли обыграть в гостях чеченский "Ахмат" - 2:2 (1:1).

По ходу матча "Зенит" дважды после ударов Кузяева и Ловрена вел в счете, но хозяева поля быстро восстанавливали равновесие - дубль оформил косовар Бериша.

Бывший игрок "Левадии" Евгений Харин отыграл в составе чеченского клуба все 90 минут.

"Спартак" в московском дерби принимает "Динамо". В случае победы красно-белые единолично возглавят турнирную таблицу чемпионата России.

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