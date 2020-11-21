21.11.2020, 18:15
"Зенит" не смог победить в Чечне, "Спартак" играет дерби
Очередную потерю очков в чемпионате России по футболу допустил "Зенит". Питерцы не смогли обыграть в гостях чеченский "Ахмат" - 2:2 (1:1).
Очередную потерю очков в чемпионате России по футболу допустил "Зенит". Питерцы не смогли обыграть в гостях чеченский "Ахмат" - 2:2 (1:1).
По ходу матча "Зенит" дважды после ударов Кузяева и Ловрена вел в счете, но хозяева поля быстро восстанавливали равновесие - дубль оформил косовар Бериша.
Бывший игрок "Левадии" Евгений Харин отыграл в составе чеченского клуба все 90 минут.
"Спартак" в московском дерби принимает "Динамо". В случае победы красно-белые единолично возглавят турнирную таблицу чемпионата России.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году