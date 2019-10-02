"Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" победили в Лиге чемпионов

Чемпион России по футболу петербургский "Зенит" одержал первую победу в Лиге чемпионов. Во втором туре групповой стадии питерцы обыграли дома португальскую "Бенфику" - 3:1 (1:0).
В середине первого тайма Артем Дзюба воспользовался ошибкой португальской обороны и открыл счет. После перерыва защитник "Бенфики" срезал мяч в свои ворота. На 78-й минуте Сердар Азмун выскочил один на один с вратарем португальцев и увеличил преимущество "Зенита". В концовке матча гости сумели забить мяч престижа.
"Зенит" лидирует в Лиге чемпионов
"Зенит" лидирует в групповом турнире, набрав 4 очка. Столько же баллов у французского "Лиона", который в параллельном матче победил в гостях германский "Лейпциг" - 2:0 (1:0).
В третьем туре подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с "Лейпцигом" - этот поединок состоится 23 октября.
Суарес спас "Барселону"
В центральном поединке дня испанская "Барселона" одержала на своем поле трудную победу над итальянским "Интером" - 2:1 (0:1). Гости открыли счет уже на третьей минуте. "Барсу" спас от потери очков уругваец Луис Суарес, оформивший после перерыва дубль.
Победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" одолел дома австрийский "Зальцбург" - 4:3 (3:1). По ходу первого тайма британцы были впереди - 3:0, но гости к середине второго тайма сравняли счет 3:3. "Ливерпуль" выручил на 69-й минуте Мохаммед Салах.
Лига чемпионов (2-й тур)
Группа Е
Генк (Бельгия) - Наполи (Италия) 0:0
Ливерпуль (Англия) - Зальцбург (Австрия) 4:3
Группа F
Славия (Чехия) - Боруссия Д (Германия) 0:2
Барселона (Испания) - Интер (Италия) 2:1
Группа G
Лейпциг (Германия) - Лион (Франция) 0:2
Зенит (Россия) - Бенфика (Португалия) 3:1
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