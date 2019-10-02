"Зенит", "Ливерпуль" и "Барселона" победили в Лиге чемпионов

В середине первого тайма Артем Дзюба воспользовался ошибкой португальской обороны и открыл счет. После перерыва защитник "Бенфики" срезал мяч в свои ворота. На 78-й минуте Сердар Азмун выскочил один на один с вратарем португальцев и увеличил преимущество "Зенита". В концовке матча гости сумели забить мяч престижа.

"Зенит" лидирует в Лиге чемпионов

"Зенит" лидирует в групповом турнире, набрав 4 очка. Столько же баллов у французского "Лиона", который в параллельном матче победил в гостях германский "Лейпциг" - 2:0 (1:0).

В третьем туре подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с "Лейпцигом" - этот поединок состоится 23 октября.

Суарес спас "Барселону"

В центральном поединке дня испанская "Барселона" одержала на своем поле трудную победу над итальянским "Интером" - 2:1 (0:1). Гости открыли счет уже на третьей минуте. "Барсу" спас от потери очков уругваец Луис Суарес, оформивший после перерыва дубль.

Победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" одолел дома австрийский "Зальцбург" - 4:3 (3:1). По ходу первого тайма британцы были впереди - 3:0, но гости к середине второго тайма сравняли счет 3:3. "Ливерпуль" выручил на 69-й минуте Мохаммед Салах.

Лига чемпионов (2-й тур)

Группа Е

Генк (Бельгия) - Наполи (Италия) 0:0

Ливерпуль (Англия) - Зальцбург (Австрия) 4:3

Группа F

Славия (Чехия) - Боруссия Д (Германия) 0:2

Барселона (Испания) - Интер (Италия) 2:1

Группа G

Лейпциг (Германия) - Лион (Франция) 0:2

Зенит (Россия) - Бенфика (Португалия) 3:1