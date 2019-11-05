"Зенит" и "Барселона" неудачно сыграли в Лиге чемпионов
Программу второго круга групповой стадии Лиги чемпионов открыли поединки в Санкт-Петербурге и Барселоне. Хозяева поля оказались на редкость гостеприимными.
Программу второго круга групповой стадии Лиги чемпионов открыли поединки в Санкт-Петербурге и Барселоне. Хозяева поля оказались на редкость гостеприимными.
Футболисты "Зенита" проиграли дома германскому "Лейпцигу" - 0:2 (0:1), а "Барселона" не смогла справиться с чешской "Славией", которую три года назад побеждала в Лиге Европы "Левадия" - 0:0.
Потерпев второе поражение подряд, "Зенит" рискует не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. От лидера группового турнира "Лейпцига" чемпион России отстает на 5 очков. В следующем туре питерцы будут принимать дома французский "Лион".
Лига чемпионов (4-й тур)
Группа Е
22:00 Ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия)
22:00 Наполи (Италия) - Зальцбург (Австрия)
Группа F
Барселона (Испания) - Славия (Чехия) 0:0
22:00 Боруссия Д (Германия) - Интер (Италия)
Группа G
Зенит (Россия) - Лейпциг (Германия) 0:2
22:00 Лион (Франция) - Бенфика (Португалия)
Группа H
22:00 Челси (Англия) - Аякс (Нидерланды)
22:00 Валенсия (Испания) - Лилль (Франция)
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