05.07.2020, 22:20

"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России. Видео из раздевалки


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"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России. Видео из раздевалки
ZenitTASS

Футболисты "Зенита" второй год подряд стали чемпионами России. Подопечные Сергея Семака досрочно завоевали золотые медали, одержав гостевую победу над "Краснодаром" - 4:2 (2:1). Теперь "Зенит" 7-кратный чемпион СССР и России.

В составе "Зенита" дубль оформил Сердар Азмун, по разу отличились Артем Дзюба (с пенальти) и Алексей Сутормин. За четыре тура до финиша питерцы набрали 62 очка, опережая ближайшего преследователя "Локомотив" на 13 баллов.

Наставник питерцев Семак в качестве игрока становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2012). В качестве тренера он в третий раз празднует победу в питерском клубе (2015 - ассистент, 2019, 2020).

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Чемпионы! 🦁

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По количеству титулов "Зенит" догнал ЦСКА - обе команды по 6 раз выигрывали чемпионат России. Самым титулованным клубом в российской истории является "Спартак", который в 2017 году стал 10-кратным чемпионом России.

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