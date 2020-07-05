"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России. Видео из раздевалки

В составе "Зенита" дубль оформил Сердар Азмун, по разу отличились Артем Дзюба (с пенальти) и Алексей Сутормин. За четыре тура до финиша питерцы набрали 62 очка, опережая ближайшего преследователя "Локомотив" на 13 баллов.

Наставник питерцев Семак в качестве игрока становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), "Рубина" (2008, 2009) и "Зенита" (2010, 2012). В качестве тренера он в третий раз празднует победу в питерском клубе (2015 - ассистент, 2019, 2020).

По количеству титулов "Зенит" догнал ЦСКА - обе команды по 6 раз выигрывали чемпионат России. Самым титулованным клубом в российской истории является "Спартак", который в 2017 году стал 10-кратным чемпионом России.