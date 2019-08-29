29.08.2019, 19:55

"Зенит", "Барса" и "Ливерпуль" узнали соперников в Лиге чемпионов


rus.delfi.ee
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Zenit
ZenitFoto: Alexander Galperin, Sputnik

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Сильнейший футбольный клуб России "Зенит" дважды сыграет с португальской "Бенфикой", французским "Лионом" и германским "Лейпцигом".

В групповом турнире Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, разбитые на 8 групп. Первые матчи состоятся в середине сентября.

Группа А: ПСЖ (Франция), Реал (Испания), Брюгге (Бельгия), Галатасарай (Турция)

Группа В: Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Црвена Звезда (Сербия)

Группа С: Манчестер Сити (Англия), Шахтер (Украина), Динамо (Хорватия), Аталанта (Италия)

Группа D: Ювентус (Италия), Атлетико (Испания), Байер (Германия), Локомотив (Россия)

Группа Е: Ливерпуль (Англия), Наполи (Италия), Зальцбург (Австрия), Генк (Бельгия)

Группа F: Барселона (Испания), Боруссия Д (Германия), Интер (Италия), Славия (Чехия)

Группа G: Зенит (Россия), Бенфика (Португалия), Лион (Франция), Лейпциг (Германия)

Группа Н: Челси (Англия), Аякс (Нидерланды), Валенсия (Испания), Лилль (Франция)

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