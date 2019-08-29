"Зенит", "Барса" и "Ливерпуль" узнали соперников в Лиге чемпионов

В групповом турнире Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, разбитые на 8 групп. Первые матчи состоятся в середине сентября.
Группа А: ПСЖ (Франция), Реал (Испания), Брюгге (Бельгия), Галатасарай (Турция)
Группа В: Бавария (Германия), Тоттенхэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Црвена Звезда (Сербия)
Группа С: Манчестер Сити (Англия), Шахтер (Украина), Динамо (Хорватия), Аталанта (Италия)
Группа D: Ювентус (Италия), Атлетико (Испания), Байер (Германия), Локомотив (Россия)
Группа Е: Ливерпуль (Англия), Наполи (Италия), Зальцбург (Австрия), Генк (Бельгия)
Группа F: Барселона (Испания), Боруссия Д (Германия), Интер (Италия), Славия (Чехия)
Группа G: Зенит (Россия), Бенфика (Португалия), Лион (Франция), Лейпциг (Германия)
Группа Н: Челси (Англия), Аякс (Нидерланды), Валенсия (Испания), Лилль (Франция)
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