"Зенит", "Барса" и "Челси" узнали соперников в Лиге чемпионов

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире выступят 32 футбольных клуба, которые разбиты на 8 групп.
Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20-21 октября. Групповой этап завершится 9 декабря. В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы.
Месси против Роналду
Одна из интриг нынешнего турнира - противостояние "Ювентуса", за который играет Криштиану Роналду, с "Барселоной" Лионеля Месси - обе команды попали в G-группу. В этом же квартете будет выступать киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош".
Напомним, что Месси собирался было покинуть в межсезонье испанский клуб, но в итоге решил все же остаться.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов впервые сыграют сразу 3 российских клуба. "Локомотиву" и "Краснодару" достались очень сильные соперники. У "Зенита" шансы пробиться в плей-офф выглядят получше.
Лига чемпионов (групповой этап)
Группа А: Бавария (Германия), Атлетико (Испания), Зальцбург (Австрия), Локомотив (Россия)
Группа В: Реал (Испания), "Шахтер" (Украина), Интер (Италия), "Боруссия" М (Германия)
Группа С: Порту (Португалия), Манчестер Сити (Англия), Олимпиакос (Греция), Марсель (Франция)
Группа D: Ливерпуль (Англия), Аякс (Нидерланды), Аталанта (Италия), Мидтьюлланд (Дания)
Группа Е: Севилья (Испания), Челси (Англия), Краснодар (Россия), Ренн (Франция)
Группа F: Зенит (Россия), Боруссия Д (Германия), Лацио (Италия), Брюгге (Бельгия)
Группа G: Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Динамо К (Украина), Ференцварош (Венгрия)
Группа Н: ПСЖ (Франция), Манчестер Юнайтед (Англия), Лейпциг (Германия), Башакшехир (Турция)
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