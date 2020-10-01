"Зенит", "Барса" и "Челси" узнали соперников в Лиге чемпионов

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20-21 октября. Групповой этап завершится 9 декабря. В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы.

Месси против Роналду

Одна из интриг нынешнего турнира - противостояние "Ювентуса", за который играет Криштиану Роналду, с "Барселоной" Лионеля Месси - обе команды попали в G-группу. В этом же квартете будет выступать киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

Напомним, что Месси собирался было покинуть в межсезонье испанский клуб, но в итоге решил все же остаться.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов впервые сыграют сразу 3 российских клуба. "Локомотиву" и "Краснодару" достались очень сильные соперники. У "Зенита" шансы пробиться в плей-офф выглядят получше.

Лига чемпионов (групповой этап)

Группа А: Бавария (Германия), Атлетико (Испания), Зальцбург (Австрия), Локомотив (Россия)

Группа В: Реал (Испания), "Шахтер" (Украина), Интер (Италия), "Боруссия" М (Германия)

Группа С: Порту (Португалия), Манчестер Сити (Англия), Олимпиакос (Греция), Марсель (Франция)

Группа D: Ливерпуль (Англия), Аякс (Нидерланды), Аталанта (Италия), Мидтьюлланд (Дания)

Группа Е: Севилья (Испания), Челси (Англия), Краснодар (Россия), Ренн (Франция)

Группа F: Зенит (Россия), Боруссия Д (Германия), Лацио (Италия), Брюгге (Бельгия)

Группа G: Ювентус (Италия), Барселона (Испания), Динамо К (Украина), Ференцварош (Венгрия)

Группа Н: ПСЖ (Франция), Манчестер Юнайтед (Англия), Лейпциг (Германия), Башакшехир (Турция)