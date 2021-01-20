20.01.2021, 18:25
Зенев вернулся в чемпионат Эстонии после 13-летнего перерыва
31-летний нападающий сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев продолжит карьеру во "Флоре". Опытный форвард подписал с чемпионами страны двухлетний контракт.
31-летний нападающий сборной Эстонии по футболу Сергей Зенев продолжит карьеру во "Флоре". Опытный форвард подписал с чемпионами страны двухлетний контракт.
Последний раз Зенев играл в чемпионате Эстонии в 2007 году за ТФМК. Затем он 13 лет выступал в зарубежных клубах - украинские "Карпаты", английский "Блэкпул", московское "Торпедо", азербайджанская "Габала", польская "Краковия" и казахстанский "Шахтер".
За сборную Эстонии Зенев сыграл 87 матчей, в которых он забил 13 мячей.
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