Зенев вернулся в чемпионат Эстонии после 13-летнего перерыва

Последний раз Зенев играл в чемпионате Эстонии в 2007 году за ТФМК. Затем он 13 лет выступал в зарубежных клубах - украинские "Карпаты", английский "Блэкпул", московское "Торпедо", азербайджанская "Габала", польская "Краковия" и казахстанский "Шахтер".

За сборную Эстонии Зенев сыграл 87 матчей, в которых он забил 13 мячей.