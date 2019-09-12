12.09.2019, 23:04

Защитник забил такой автогол, что можно подавиться от смеха


rus.delfi.ee
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Защитник забил такой автогол, что можно подавиться от смеха
Фото: marca.com

Отборочный матч Евро-2020 между Уэльсом и Азербайджаном закончился победой валлийцев 2:1. Первый мяч встречи претендует на приз "автогол года".

На 26-й минуте азербайджанец Павел Пашаев сыграл прямо как заправский форвард:


В свое оправдание после матча защитник сказал, что мяч "просто неудачно попал в голову".

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