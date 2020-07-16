За изнасилование надо платить. Футболист финского клуба получил срок

Бывший футболист финского клуба "Мариехамн" Аристоте Мбома приговорен Аландским окружным судом к четырем годам лишения свободы за два изнасилования при отягчающих обстоятельствах и одно нападение, сообщает Iltalehti.
Уроженец Конго признал сексуальные контакты с женщинами, но отрицал, что они произошли против воли пострадавших. Последний инцидент произошел в апреле. В начале мая полиция задержала 26-летнего игрока, а вскоре выступающий в высшем дивизионе чемпионата Финляндии "Мариехамн" расторг с ним контракт.
Прокурор требовал для футболиста 5 лет лишения свободы. Мбома имеет право подать апелляцию.
По решению суда каждой из трех жертв нападения Мбома должен выплатить компенсацию в размере 8000-9500 евро.
Мбома перехал в Финляндию с семьей в 14-летнем возрасте. В прошлом году он провел за "Мариехамн" 25 матчей, в которых забил 7 мячей.
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