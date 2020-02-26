"Ювентус" неожиданно проиграл, "Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала"

По количеству ударов "Манчестер Сити" значительно превзошел в Мадриде "Реал", но первыми добились успеха хозяева поля - на исходе первого часа игры отличился Иско.

Гости вырвали победу в заключительные четверть часа, забив с интервалом в несколько минут два мяча. Сначала Жезус замкнул навесную передачу, а затем Де Брюйне реализовал пенальти.

"Реал" завершал поединок в меньшинстве. За фол последней надежды на 86-й минуте был удален капитан испанского клуба Серхио Рамос.

Лидер нападения "Манчестер Сити" Серхио Агуэро участия в матче не принимал, оставшись на скамейке запасных.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)

18 февраля (вторник)

Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0

Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)

Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1

Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)

Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3

Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1

26 февраля (среда)

Лион (Франция) — Ювентус (Италия) 1:0

Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия) 1:2

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.