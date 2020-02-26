26.02.2020, 23:55

"Ювентус" неожиданно проиграл, "Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала"


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Real vs Manchester City
Real vs Manchester CityFoto: OSCAR DEL POZO, AFP

Программу первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов завершили поединки в Мадриде и Лионе. Испанский "Реал" на своем поле упустил победу в противостоянии с английским "Манчестер Сити" - 1:2 (0:0), а итальянский "Ювентус" проиграл в гостях французскому "Лиону" - 0:1 (0:1).

По количеству ударов "Манчестер Сити" значительно превзошел в Мадриде "Реал", но первыми добились успеха хозяева поля - на исходе первого часа игры отличился Иско.

Гости вырвали победу в заключительные четверть часа, забив с интервалом в несколько минут два мяча. Сначала Жезус замкнул навесную передачу, а затем Де Брюйне реализовал пенальти.

"Реал" завершал поединок в меньшинстве. За фол последней надежды на 86-й минуте был удален капитан испанского клуба Серхио Рамос.

Лидер нападения "Манчестер Сити" Серхио Агуэро участия в матче не принимал, оставшись на скамейке запасных.

Лига чемпионов — 1/8 финала (первые матчи)
18 февраля (вторник)
Атлетико (Испания) — Ливерпуль (Англия) 1:0
Боруссия Д (Германия) — ПСЖ (Франция) 2:1

19 февраля (среда)
Аталанта (Италия) — Валенсия (Испания) 4:1
Тоттенхэм (Англия) — Лейпциг (Германия) 0:1

25 февраля (вторник)
Челси (Англия) — Бавария (Германия) 0:3
Наполи (Италия) — Барселона (Испания) 1:1

26 февраля (среда)
Лион (Франция) — Ювентус (Италия) 1:0
Реал (Испания) — Манчестер Сити (Англия) 1:2

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 10-18 марта.

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