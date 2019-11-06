"Ювентус" и "Бавария" пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Хозяева поля имели огромное преимущество, но лишь в середине второго тайма сумели взломать оборону соперника. Футболисты "Баварии" выиграли все четыре проведенных матча и досрочно завоевали путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В плей-офф пробился и итальянский "Ювентус", одолевший в Москве "Локомотив" - 2:1 (1:1). Победный мяч гости забили на последних секундах матча.

Лига чемпионов

Группа А

22:00 ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия)

22:00 Реал (Испания) - Галатасарай (Турция)

Группа В

19:55 Бавария (Германия) - Олимпиакос (Греция) 2:0

22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Тоттенхэм (Англия)

Группа С

22:00 Аталанта (Италия) - Манчестер Сити (Англия)

22:00 Динамо (Хорватия) - Шахтер (Украина)

Группа D

Локомотив (Россия) - Ювентус (Италия) 1:2

22:00 Байер (Германия) - Атлетико (Испания)