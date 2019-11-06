"Ювентус" и "Бавария" пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Сыграны матчи четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Первым участником плей-офф стала мюнхенская "Бавария". Чемпион Германии победил дома греческий "Олимпиакос" - 2:0 (0:0).
Хозяева поля имели огромное преимущество, но лишь в середине второго тайма сумели взломать оборону соперника. Футболисты "Баварии" выиграли все четыре проведенных матча и досрочно завоевали путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В плей-офф пробился и итальянский "Ювентус", одолевший в Москве "Локомотив" - 2:1 (1:1). Победный мяч гости забили на последних секундах матча.
Лига чемпионов
Группа А
22:00 ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия)
22:00 Реал (Испания) - Галатасарай (Турция)
Группа В
19:55 Бавария (Германия) - Олимпиакос (Греция) 2:0
22:00 Црвена Звезда (Сербия) - Тоттенхэм (Англия)
Группа С
22:00 Аталанта (Италия) - Манчестер Сити (Англия)
22:00 Динамо (Хорватия) - Шахтер (Украина)
Группа D
Локомотив (Россия) - Ювентус (Италия) 1:2
22:00 Байер (Германия) - Атлетико (Испания)
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