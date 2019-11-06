"Ювентус", "Бавария" и ПСЖ пробились в плей-офф Лиги чемпионов

Завершился четвертый тур групповой стадии Лиги чемпионов. Первыми участниками плей-офф стали германская "Бавария", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ.
Чемпион Германии "Бавария" победила дома греческий "Олимпиакос" - 2:0 (0:0). Хозяева поля имели огромное преимущество, но лишь в середине второго тайма сумели взломать оборону соперника. Футболисты "Баварии" выиграли все четыре проведенных матча и досрочно завоевали путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ворота на замке
Стопроцентный результат имеет и французский ПСЖ, обыгравший дома бельгийский "Брюгге" - 1:0 (1:0). Парижане - единственная команда в Лиге чемпионов, не пропустившая еще ни одного мяча в свои ворота.
В этой же группе испанский "Реал" разгромил на своем поле турецкий "Галатасарай" - 6:0 (4:0). Хет-трик оформил Родриго. Самый титулованный клуб Европы закрепился на втором месте. В следующем туре "Реал" будет принимать дома ПСЖ.
"Локомотив" пустили под откос
В плей-офф пробился и итальянский "Ювентус", одолевший в Москве "Локомотив" - 2:1 (1:1). Хозяева поля потерпели обидное поражение, пропустив мяч на последних секундах матча.
"Ювентус" набрал 10 очков. За ним расположились испанский "Атлетико" (7), "Локомотив" (3) и германский "Байер" (3). В следующем туре железнодорожники будут принимать дома "Байер".
Лига чемпионов
Группа А
ПСЖ (Франция) - Брюгге (Бельгия) 1:0
Реал (Испания) - Галатасарай (Турция) 6:0
Группа В
Бавария (Германия) - Олимпиакос (Греция) 2:0
Црвена Звезда (Сербия) - Тоттенхэм (Англия) 0:4
Группа С
Аталанта (Италия) - Манчестер Сити (Англия) 1:1
Динамо (Хорватия) - Шахтер (Украина) 3:3
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