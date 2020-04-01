Юношеский чемпионат Европы по футболу в Эстонии отменен

В футбольном турнире должны были принимать участие 16 команд. Юношеский Евро должен был пройти 21 мая - 6 июня на стадионах Таллинна, Раквере, Хаапсалу, Тарту, Вильянди, Отепя и Выру.

"Мы тщательно готовились к турниру несколько лет. Нам грустно, но мы понимаем решение УЕФА, поскольку в нынешних условиях невозможно планировать турнир на вторую половину лета - слишком много рисков и неопределенности", - так прокомментировала отмену юношеского чемпионата Европы руководитель проекта со стороны ЭФС Кадри Ягель.

УЕФА отменил также все международные матчи, запланированные на июнь.