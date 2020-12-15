Яшин — лучший вратарь в истории по версии France Football
Французский журнал France Football назвал голкипера сборной СССР Льва Яшина лучшим вратарем в истории.
Французский журнал France Football назвал голкипера сборной СССР Льва Яшина лучшим вратарем в истории.
Французский журнал France Football назвал голкипера сборной СССР Льва Яшина лучшим вратарем в истории.
На награду также претендовали Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).
Победителя определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за ”Золотой мяч”.
🌟 🇷🇺 Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe— France Football (@francefootball) December 14, 2020
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