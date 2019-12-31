"Я ждала этого момента 10 лет". Футболистки сборной США поженились

Церемония бракосочетания прошла в Майами. "Время пришло, детка... Я ждала этого момента 10 лет", - призналась Харрис в "Инстаграме".

Обе футболистки выступают за "Орландо": 35-летняя Кригер является вратарем. 34-летняя Харрис играет на позиции защитника.