31.12.2019, 16:50

"Я ждала этого момента 10 лет". Футболистки сборной США поженились

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Ashlyn Harris, Megan Rapinoe ja Tobin Heath
Ashlyn Harris, Megan Rapinoe ja Tobin Heath Foto: PETTER ARVIDSON, imago images / Bildbyran

Двукратные чемпионки мира по футболу в составе сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис накануне 2020 года поженились.

Церемония бракосочетания прошла в Майами. "Время пришло, детка... Я ждала этого момента 10 лет", - призналась Харрис в "Инстаграме".

Обе футболистки выступают за "Орландо": 35-летняя Кригер является вратарем. 34-летняя Харрис играет на позиции защитника.

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