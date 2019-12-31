"Я ждала этого момента 10 лет". Футболистки сборной США поженились

Двукратные чемпионки мира по футболу в составе сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис накануне 2020 года поженились.
Церемония бракосочетания прошла в Майами. "Время пришло, детка... Я ждала этого момента 10 лет", - призналась Харрис в "Инстаграме".
Обе футболистки выступают за "Орландо": 35-летняя Кригер является вратарем. 34-летняя Харрис играет на позиции защитника.
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