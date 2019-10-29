29.10.2019, 16:25
"Я возвращаюсь". Ибрагимович продолжит карьеру в Испании
38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович сообщил в "Инстаграме" о возвращении в чемпионат Испании.
38-летний шведский футболист Златан Ибрагимович сообщил в "Инстаграме" о возвращении в чемпионат Испании.
"Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь", — сказал Ибрагимович. Ранее швед выступал в 2009-2011 годах за "Барселону".
Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал последние полтора года.
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