"Я возвращаюсь". Ибрагимович продолжит карьеру в Испании

"Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь", — сказал Ибрагимович. Ранее швед выступал в 2009-2011 годах за "Барселону".

Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал последние полтора года.