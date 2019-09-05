Высланный из Эстонии Кабаев продолжит карьеру в Гондурасе

В середине июля Кабаев подписал контракт с бело-зелеными до конца 2020 года, но пробыл он в "Левадии" около двух недель. Футболист был остановлен сотрудником полиции за превышение скорости недалеко от Нарвы.

При проверке выяснилось, что Кабаев и раньше во время выступления в силламяэском "Калеве" неоднократно превышал скорость, а выписанные ему несколько лет назад штрафы он не оплатил. Опытный форвард был выслан из Эстонии, а его визу аннулировали.

Помимо Эстонии, Кабаев ранее играл в России, Финляндии, Индонезии и Чехии.