Высланный из Эстонии Кабаев продолжит карьеру в Гондурасе

Бывший нападающий "Левадии" Евгений Кабаев, высланный в конце июля из Эстонии за неоднократное нарушение правил дорожного движения, продолжит карьеру в Гондурасе. 31-летний российский футболист подписал контракт с клубом "Реал де Минас".
В середине июля Кабаев подписал контракт с бело-зелеными до конца 2020 года, но пробыл он в "Левадии" около двух недель. Футболист был остановлен сотрудником полиции за превышение скорости недалеко от Нарвы.
При проверке выяснилось, что Кабаев и раньше во время выступления в силламяэском "Калеве" неоднократно превышал скорость, а выписанные ему несколько лет назад штрафы он не оплатил. Опытный форвард был выслан из Эстонии, а его визу аннулировали.
Помимо Эстонии, Кабаев ранее играл в России, Финляндии, Индонезии и Чехии.
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