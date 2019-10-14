Вратарь сборной Германии: "Мы заставили эстонцев побегать за мячом и они устали"

"Тяжело оказывать давление, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы хорошо играли в пас и позиционно, но после удаления пришлось нелегко. Несмотря на то, что у нас было на одного человека меньше, мы заставили их бегать за мячом, и они устали”, — рассказал вратарь Германии Мануэль Нойер.
Главный тренер немцев Йоахим Лев завяил, что "нам пришлось перегруппироваться после этой красной карточки, но команда хорошо справилась после перерыва. Неделя была непростой из-за травм и других проблем, поэтому мы довольны тем, что не пропустили и забили трижды”.
Встреча завершилась уверенной победой немецкой команды с результатом 3:0. Эта победа позволила сборной поделить первое место в группе с Нидерландами.
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