13.05.2020, 22:20
Вратарь нарвского "Транса" завоевал серебро Кубка Балтии по киберфутболу
Победителем Кубка Балтии по киберфутболу стал литовец Матас Варейка ("Жальгирис"), победивший в финале вратаря нарвского "Транса" Андреаса Вайкла - 6:1.
Победителем Кубка Балтии по киберфутболу стал литовец Матас Варейка ("Жальгирис"), победивший в финале вратаря нарвского "Транса" Андреаса Вайкла - 6:1.
Бронзу завоевал футболист таллиннского "Калева" Маркус Алласт, обыгравший представителя латвийского "Даугавпилса" Станислава Нечипуренко - 7:3.
В Кубке Балтии по киберфутболу принимали участие игроки чемпионатов Эстонии, Латвии и Литвы.
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