13.05.2020, 22:20

Вратарь нарвского "Транса" завоевал серебро Кубка Балтии по киберфутболу


EST 24
Eesti jalgpallikoondise treening
Andreas VaiklaFoto: Hendrik Osula

Победителем Кубка Балтии по киберфутболу стал литовец Матас Варейка ("Жальгирис"), победивший в финале вратаря нарвского "Транса" Андреаса Вайкла - 6:1.

Бронзу завоевал футболист таллиннского "Калева" Маркус Алласт, обыгравший представителя латвийского "Даугавпилса" Станислава Нечипуренко - 7:3.

В Кубке Балтии по киберфутболу принимали участие игроки чемпионатов Эстонии, Латвии и Литвы.

Читайте также: