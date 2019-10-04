Вратарь нарвского "Транса" вызван в сборную Эстонии

Вместо получившего травму Михкеля Аксалу в сборную Эстонии вызван голкипер нарвского "Транса" Марко Меэритс.

10 октября сборная Эстонии сыграет в гостях с Беларусью, а 13 октября сразится дома с экс-чемпионом мира Германией.

Состав сборной Эстонии на матчи с Беларусью и Германией

Вратари

Марко Меэритс (26.04.1992) – Транс 12/0

Сергей Лепметс (05.04.1987) - Левадия 9/0

Матвей Игонен (02.10.1996) - Флора 2/0

Защитники

Тайо Тенисте (31.01.1988) - Бранн (NOR) 74/0

Герт Камс (25.05.1985) - Флора 58/3

Карол Метс (16.05.1993) - AIK (SWE) 58/0

Кен Калласте (31.08.1988) - ГКС (POL) 42/0

Артур Пикк (05.03.1993) - Легница (POL) 34/1

Никита Баранов (19.08.1992) - Алашкерт (ARM) 34/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) - Лиллестрем (NOR) 33/3

Мадис Вихманн (05.10.1995) - Сент Джонстон (SCO) 19/0

Мяртен Кууск (05.04.1996) - Флора 1/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) - Флора 115/25

Сергей Зенев (20.04.1989) - Шахтер (KAZ) 80/13

Илья Антонов (05.12.1992) - Арарат-Армения (ARM) 47/2

Рауно Саппинен (23.01.1996) - Домжале (SVN) 23/2

Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Легница (POL) 40/1

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 22/5

Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 13/2

Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 8/1

Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Флора 4/0

Эрик Сорга (08.07.1999) – Флора 3/1

Власий Синявский (27.11.1996) – Флора 2/0

Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 1/0