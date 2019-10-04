Вратарь нарвского "Транса" вызван в сборную Эстонии
В составе сборной Эстонии по футболу, которой в ближайшее время предстоит провести два отборочных матча чемпионата Европы, произошло одно изменение.
В составе сборной Эстонии по футболу, которой в ближайшее время предстоит провести два отборочных матча чемпионата Европы, произошло одно изменение.
Вместо получившего травму Михкеля Аксалу в сборную Эстонии вызван голкипер нарвского "Транса" Марко Меэритс.
10 октября сборная Эстонии сыграет в гостях с Беларусью, а 13 октября сразится дома с экс-чемпионом мира Германией.
Состав сборной Эстонии на матчи с Беларусью и Германией
Вратари
Марко Меэритс (26.04.1992) – Транс 12/0
Сергей Лепметс (05.04.1987) - Левадия 9/0
Матвей Игонен (02.10.1996) - Флора 2/0
Защитники
Тайо Тенисте (31.01.1988) - Бранн (NOR) 74/0
Герт Камс (25.05.1985) - Флора 58/3
Карол Метс (16.05.1993) - AIK (SWE) 58/0
Кен Калласте (31.08.1988) - ГКС (POL) 42/0
Артур Пикк (05.03.1993) - Легница (POL) 34/1
Никита Баранов (19.08.1992) - Алашкерт (ARM) 34/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) - Лиллестрем (NOR) 33/3
Мадис Вихманн (05.10.1995) - Сент Джонстон (SCO) 19/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) - Флора 1/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) - Флора 115/25
Сергей Зенев (20.04.1989) - Шахтер (KAZ) 80/13
Илья Антонов (05.12.1992) - Арарат-Армения (ARM) 47/2
Рауно Саппинен (23.01.1996) - Домжале (SVN) 23/2
Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Легница (POL) 40/1
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 22/5
Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 13/2
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 8/1
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Флора 4/0
Эрик Сорга (08.07.1999) – Флора 3/1
Власий Синявский (27.11.1996) – Флора 2/0
Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 1/0
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