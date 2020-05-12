Вратарь нарвского "Транса" пробился в полуфинал Кубка Балтии по киберфутболу

За вход в финал уроженец Торонто сразится с украинским легионером "Даугавпилса" Станиславом Нечипоренко.

В четвертьфинале сыграют еще три представителя "Премиум-лиги". Защитник таллиннского "Калева" Маркус Алласт сразится с украинцем Владиславом Хомутовым ("Калью").

В заключительном четвертьфинале Кубка Балтии форвард таллиннского "Легиона" Семен Беляков (Россия) будет соперничать с литовцем Матасом Варейка ("Жальгирис").

Прямая трансляция заключительного дня Кубка Балтии на Delfi TV (начало в 17:45).