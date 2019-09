Вратарь футбольной сборной умер накануне матча

По информации СМИ, 31-летний футболист скончался в ночь перед матчем в номере отеля, где остановилась сборная перед матчем с Гаити. Накануне он говорил врачу, что чувствует себя плохо. Тело было обнаружено утром, перед выездом команды на тренировку.

Deeply shocked to learn about the passing of Curacao’s goalkeeper Jairzinho Pieter, an extraordinary homegrown player. Our thoughts and condolences to his family, teammates and the FFK pic.twitter.com/Ezw7fEOkie