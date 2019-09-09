09.09.2019, 20:49
Впервые в истории на покупку футболистов потратили миллиард евро!
Рекордсменом стал английский клуб ”Манчестер Сити”. Данные, полученные в ходе специально проведенного исследования, опубликовала CIES Football Observatory.
Рекордсменом стал английский клуб ”Манчестер Сити”. Данные, полученные в ходе специально проведенного исследования, опубликовала CIES Football Observatory.
В топ-5 рейтинга, помимо ”горожан”, находятся французский ”ПСЖ”, туринский ”Ювентус”, мадридский ”Реал” и "Манчестер Юнайтед”.
При проведенном анализе учитывались дополнительные бонусы, которые прописаны в контрактах игроков за выполнение определенных условий.
Меньше всего потратили "Ним" (Франция), "Фортуна" (Германия), "Гранада" (Испания) — по 8 миллионов евро.
Исследование проводилось для клубов из пяти ведущих европейских чемпионатов.
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