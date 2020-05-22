Вот это штраф! 155 000 евро за стрижку у парикмахера

На днях 27-летний футболист поделился в социальных сетях фото своей новой стрижки. На опубликованных снимках Серж находится рядом с парикмахером без каких-либо средств индивидуальной защиты.

По информации британских СМИ, Орье в третий раз нарушил режим самоизоляции и социального дистанцирования. Визит к парикмахеру окончательно разозлил боссов "Тоттенхэма" - они намерены лишить ивуарийского игрока двухнедельной зарплаты.

Африканский футболист может избежать штрафа при одном условии: он должен доказать, что живет с парикмахером под одной крышей.

Интересно, что чемпионат Англии по футболу может возобновиться во второй половине июня, тогда как парикмахерские салоны планируют открыть для посетителей только в июле.

Орье не первый раз попадает в скандальную историю. Выступая несколько лет назад за французский ПСЖ, он заявил о нетрадиционных сексуальных отношениях между главным тренером Лораном Бланом и форвардом парижан Златаном Ибрагимовичем. Ивуариец был тогда сослан в дубль, оштрафован на 180 000 евро, а через несколько месяцев его продали в "Тоттенхэм"

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. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!