Вот это штраф! 155 000 евро за поход в парикмахерскую
Английский "Тоттенхэм" намерен оштрафовать защитника Сержа Орье за неоднократное нарушение карантинного режима на 140 000 фунтов (примерно 155 000 евро)
Английский "Тоттенхэм" намерен оштрафовать защитника Сержа Орье за неоднократное нарушение карантинного режима на 140 000 фунтов (примерно 155 000 евро)
На днях 27-летний футболист поделился в социальных сетях фото своей новой стрижки. На опубликованных снимках Серж находится рядом с парикмахером, без каких-либо средств индивидуальной защиты.
По информации британских СМИ, Орье в третий раз нарушил режим самоизоляции и социального дистанцирования. Визит к парикмахеру окончательно разозлил боссов "Тоттенхэма" - они намерены лишить ивуарийского игрока двухнедельной зарплаты.
Африканский футболист может избежать штрафа при одном условии: он должен доказать, что живет с парикмахером под одной крышей.
Интересно, что чемпионат Англии по футболу может возобновиться во второй половине июня, тогда как парикмахерские салоны планируют открыть для посетителей только в июле.
Орье не первый раз попадает в скандальную историю. Выступая несколько лет назад за французский ПСЖ, он заявил о нетрадиционных сексуальных отношениях между главным тренером Лораном Бланом и форвардом парижан Златаном Ибрагимовичем. Ивуариец был тогда сослан в дубль, оштрафован на 180 000 евро, а через несколько месяцев его продали в "Тоттенхэм"
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