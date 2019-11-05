Вот это матч! "Челси" отыгрался в Лиге чемпионов, уступая на 60-й минуте 1:4

Гости открыли счет уже на второй минуте. Во втором тайме "Аякс" вел с перевесом в три мяча (4:1), два из которых неудачно срезали в свои ворота игроки "Челси". Однако в середине второго тайма "Аякс" остался в меньшинстве,потеряв за пару минут двух игроков. "Челси" воспрял духом и за несколько минут сравнял счет.

Три претендента на два места

Вскоре английский клуб к восторгу болельщиков забил еще один мяч, но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот.

В групповом турнире сложилась интересная ситуация. На два места в 1/8 финала претендуют "Аякс", "Челси" и испанская "Валенсия", набравшие по 7 очков. В следующем туре "Челси" сыграет в гостях с "Валенсией".

"Боруссия" вырвала победу у "Интера"

Еще одно чудесное спасение вечера состоялось в германском Дортмунде, где "Боруссия" принимала итальянский "Интер". После первого тайма хозяева поля уступали с разницей в два мяча, но после перерыва переломили ход матча и вырвали победу - 3:2 (0:2).

Лидирует в этой группе "Барселона" - 8 очков. Следом расположились "Боруссия" (7), "Интер" (4) и "Славия" (2).

Лига чемпионов (4-й тур)

Группа Е

Ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия) 2:1

Наполи (Италия) - Зальцбург (Австрия) 1:1

Группа F

Барселона (Испания) - Славия (Чехия) 0:0

Боруссия Д (Германия) - Интер (Италия) 3:2

Группа G

Зенит (Россия) - Лейпциг (Германия) 0:2

Лион (Франция) - Бенфика (Португалия) 3:1

Группа H

Челси (Англия) - Аякс (Нидерланды) 4:4

Валенсия (Испания) - Лилль (Франция) 4:1