Вот это матч! "Челси" отыгрался в Лиге чемпионов, уступая на 60-й минуте 1:4

Гости открыли счет уже на второй минуте. Во втором тайме "Аякс" вел с перевесом в три мяча (4:1), два из которых неудачно срезали в свои ворота игроки "Челси". Однако в середине второго тайма "Аякс" остался в меньшинстве,потеряв за пару минут двух игроков. "Челси" воспрял духом и за несколько минут сравнял счет.
Три претендента на два места
Вскоре английский клуб к восторгу болельщиков забил еще один мяч, но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот.
В групповом турнире сложилась интересная ситуация. На два места в 1/8 финала претендуют "Аякс", "Челси" и испанская "Валенсия", набравшие по 7 очков. В следующем туре "Челси" сыграет в гостях с "Валенсией".
"Боруссия" вырвала победу у "Интера"
Еще одно чудесное спасение вечера состоялось в германском Дортмунде, где "Боруссия" принимала итальянский "Интер". После первого тайма хозяева поля уступали с разницей в два мяча, но после перерыва переломили ход матча и вырвали победу - 3:2 (0:2).
Лидирует в этой группе "Барселона" - 8 очков. Следом расположились "Боруссия" (7), "Интер" (4) и "Славия" (2).
Лига чемпионов (4-й тур)
Группа Е
Ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия) 2:1
Наполи (Италия) - Зальцбург (Австрия) 1:1
Группа F
Барселона (Испания) - Славия (Чехия) 0:0
Боруссия Д (Германия) - Интер (Италия) 3:2
Группа G
Зенит (Россия) - Лейпциг (Германия) 0:2
Лион (Франция) - Бенфика (Португалия) 3:1
Группа H
Челси (Англия) - Аякс (Нидерланды) 4:4
Валенсия (Испания) - Лилль (Франция) 4:1
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