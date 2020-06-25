Вот это дебют! 16-летний украинский вратарь отбил три пенальти

На 118-й минуте дополнительного времени молодой голкипер впервые вышел на поле в составе "Ворсклы". Дебют оказался очень удачным. В послематчевой серии пенальти Исаенко отразил три удара и принес команде победу - 3:2 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1).

В финальном поединке, который пройдет 8 июля, "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо".