25.06.2020, 19:10

Вот это дебют! 16-летний украинский вратарь отбил три пенальти


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Jalgpall.
Jalgpall.Foto: LHV

Героем полуфинального поединка Кубка Украины по футболу между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой" стал 16-летний вратарь гостей Павел Исаенко.

На 118-й минуте дополнительного времени молодой голкипер впервые вышел на поле в составе "Ворсклы". Дебют оказался очень удачным. В послематчевой серии пенальти Исаенко отразил три удара и принес команде победу - 3:2 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1).

В финальном поединке, который пройдет 8 июля, "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо".

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