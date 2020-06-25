25.06.2020, 19:10
Вот это дебют! 16-летний украинский вратарь отбил три пенальти
Героем полуфинального поединка Кубка Украины по футболу между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой" стал 16-летний вратарь гостей Павел Исаенко.
Героем полуфинального поединка Кубка Украины по футболу между "Мариуполем" и полтавской "Ворсклой" стал 16-летний вратарь гостей Павел Исаенко.
На 118-й минуте дополнительного времени молодой голкипер впервые вышел на поле в составе "Ворсклы". Дебют оказался очень удачным. В послематчевой серии пенальти Исаенко отразил три удара и принес команде победу - 3:2 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1).
В финальном поединке, который пройдет 8 июля, "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо".
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США