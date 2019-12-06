Воолайд продолжит тренировать сборную Эстонии по футболу

Воолайд был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Эстонии в июне после сокрушительного поражения 0:8 от Германии.

Под руководством нового тренера эстонские футболисты провели 6 матчей: одна ничья с белорусами 0:0 и 5 поражений с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1:15 - таков баланс Воолайда.

"Правление Футбольного союза единогласно поддержало Карела. И игроки очень ясно высказались в его поддержку", - отметил на пресс-конференции президент ЭФС Айвар Похлак.

Помимо Воолайда, ЭФС рассматривал и другие кандидатуры, но в итоге решил сделать ставку на эстонского специалиста. Договор с Воолайдом Футбольный союз заключил до конца 2020 года.

В марте у сборной Эстонии запланирована товарищеская игра, в июне она примет участие в Балтийском турнире, а в сентябре эстонские футболисты начнут выступление в новом розыгрыше Лиги наций.