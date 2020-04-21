"Вольрат стал прародителем комбинационного стиля "Спартака". Почему эстонский тренер попал в топ на "Матч-ТВ"

9-е в рейтинге занял уроженец Нарвы Валерий Карпин, который провел большую часть своей профессиональной футбольной карьеры в России и Испании, а затем почти пять лет был главным тренером (с полугодовым перерывом на работу Унаи Эмери) и дважды финишировал с командой на втором месте. В настоящее время Карпин с успехом работает в футбольном клубе "Ростов".

10-е место в рейтинге занял Альберт Вольрат. Пик его тренерской карьеры пришелся на предвоенные годы, когда уроженец Таллинна поработал в лондонском "Арсенале" и испанской "Европе". После войны эстонский специалист возглавил "Спартак", с которым выиграл Кубок СССР.

Вот как прокомментировал автор материала Денис Романцов в интервью RusDelfi включение Вольрата в свой топ:

"Во-первых, он (Вольрат) стал прародителем комбинационного футбол в Спартаке: ”на примерах европейских команд я знал, какое значение имеет точность передачи, сколько на этом можно сэкономить сил в игре. Я требовал от ребят выверенных до метра пасов. Учил их вести мяч, не глядя под ноги”. Во-вторых, он выиграл первые трофеи Спартака после войны и после посадки Старостиных. Тренеров Спартака, выигрывавших титулы, не сильно больше десяти, и мне показалось, что Вольрат обязательно должен быть в десятке".

Также в рейтинг вошли.

8. Петр Попов (Чемпион СССР-1938, обладатель Кубка СССР-1938)

7. Георгий Ярцев (Чемпион России-1996)

6. Массимо Каррера (Чемпион России-2017, обладатель Суперкубка-2017)

5. Василий Соколов (Чемпион СССР-1952 и 1953)

4. Николай Гуляев (чемпион СССР-1956 и 1958, обладатель Кубка СССР-1958)

3. Никита Симонян (чемпион СССР-1962 и 1969, обладатель Кубка-1963, 1965 и 1971)

2. Константин Бесков (Чемпион СССР-1979 и 1987, победитель Кубка федерации-1987)

1. Олег Романцев (чемпион СССР-1989, чемпион России-92, 93, 94, 97, 98, 99, 2000 и 2001, победитель Кубка СССР-1992, победитель Кубка России-94, 98 и 2003, победитель Кубка Содружества-1993, 94, 95, 99, 2000 и 2001)

Полностью рейтинг можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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