Владелец "Спартака" Федун заявил о снятии команды с чемпионата России

Владелец ”Спартака” Леонид Федун пригрозил сняться с чемпионата РПЛ после матча 1-го тура с ”Сочи” (2:2).
– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.
– Серьезно?
– Да. Можете так и написать.
В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен ”Спартак”, значит, не нужен, — заявил Федун.
Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй — на 90-й минуте, после которого сочинцы сравняли счет. В настоящее время арбитр отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.
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