ВИДЕО: Жуткая травма футболиста "Эвертона"
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.
Son's red card challenge on Everton's Andre Gomes#EVETOT pic.twitter.com/O5XtAZrlLe— Axhole Rose (@AxholeRose) November 3, 2019
Несмотря на то что кореец не преследовал цель нанести повреждение сопернику, он получил красную карточку и был вынужден покинуть поле. Примечательно, что главный арбитр Мартин Аткинсон сначала хотел вынести нарушителю правил предупреждение, но, увидев степень тяжести травмы, удалил игрока.
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