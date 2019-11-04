04.11.2019, 14:01

ВИДЕО: Жуткая травма футболиста "Эвертона"


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Андре Гомеш и футболисты "Эвертона"
Андре Гомеш и футболисты "Эвертона"Фото: Scanpix

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.

Несмотря на то что кореец не преследовал цель нанести повреждение сопернику, он получил красную карточку и был вынужден покинуть поле. Примечательно, что главный арбитр Мартин Аткинсон сначала хотел вынести нарушителю правил предупреждение, но, увидев степень тяжести травмы, удалил игрока.

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