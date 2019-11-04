ВИДЕО: Жуткая травма футболиста "Эвертона"

В концовке встречи во время атаки "Эвертона" нападающий гостей Сон Хын Мин исполнил подкат сзади, после которого португалец получил тяжелый перелом ноги.

Son's red card challenge on Everton's Andre Gomes#EVETOT pic.twitter.com/O5XtAZrlLe — Axhole Rose (@AxholeRose) November 3, 2019

Несмотря на то что кореец не преследовал цель нанести повреждение сопернику, он получил красную карточку и был вынужден покинуть поле. Примечательно, что главный арбитр Мартин Аткинсон сначала хотел вынести нарушителю правил предупреждение, но, увидев степень тяжести травмы, удалил игрока.