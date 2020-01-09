ВИДЕО | Жену известного футболиста Павла Погребняка выгнали из такси

— Вы не привезли меня в дом 36. Это дом 16! Это не ресторан, вы меня привезли в другую сторону! Вы что вообще себе позволяете? У меня сумка стоит… Вы что делаете? Отдайте мои вещи! Вы смотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины, — сказала Погребняк.

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