09.01.2020, 13:12

ВИДЕО | Жену известного футболиста Павла Погребняка выгнали из такси

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ВИДЕО | Жену известного футболиста Павла Погребняка выгнали из такси
Скриншот из видео

Марию Погребняк водитель Яндекс.Такси выгнал из машины, так как она не хотела выходить. Как она сказала на видео, он привез ее к неправильному адресу. Смотрите видео!

— Вы не привезли меня в дом 36. Это дом 16! Это не ресторан, вы меня привезли в другую сторону! Вы что вообще себе позволяете? У меня сумка стоит… Вы что делаете? Отдайте мои вещи! Вы смотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины, — сказала Погребняк.

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