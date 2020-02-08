08.02.2020, 23:45
ВИДЕО: Жена футболиста сборной Украины исполнила гимн в трусах. Это нормально?(8)
В неприятную историю угодила Ирина Морозюк - супруга полузащитника турецкого "Ризеспора" и сборной Украины по футболу Николая Морозюка. Она опубликовала видеоролик, на котором исполняет национальный гимн своей страны в нижнем белье.
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