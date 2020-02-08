08.02.2020, 23:45

ВИДЕО: Жена футболиста сборной Украины исполнила гимн в трусах. Это нормально?

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Ukraina särk
Ukraina särkFoto: FRANCK FIFE, AFP

В неприятную историю угодила Ирина Морозюк - супруга полузащитника турецкого "Ризеспора" и сборной Украины по футболу Николая Морозюка. Она опубликовала видеоролик, на котором исполняет национальный гимн своей страны в нижнем белье.

После шквала критики Ирина решила удалить видео, но оно разлетелось по сети.

Известный украинский юрист Юрий Юрченко заявил, что жене бывшего капитана киевского "Динамо" за надругательство над государственными символами может грозить до трех лет тюрьмы.

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