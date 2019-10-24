ВИДЕО: "Зенит" пропустил один из самых красивых голов в Германии и проиграл

"Зенит" играл в Германии против "РБ Лейпцига". Петербуржцы забили первыми, но в начале второго тайма пропустили два гола, один из них — точно самый красивый на этой неделе. РБ Лейпциг 2 : 1 Зенит.

"Челси" заработали первую победу в ЛЧ только за 5 минут до конца матч. Аякс 0 : 1 Челси.

А российская звезда Денис Черышев всеми силами пытался помочь команде выиграть поединок, но его гола было не достаточно. Лилль 1 : 1 Валенсия.

Результаты других матчей среды: