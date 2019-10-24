24.10.2019, 10:53

ВИДЕО: "Зенит" пропустил один из самых красивых голов в Германии и проиграл

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Milano Interi mängumees.
Milano Interi mängumees.Foto: Jonathan Moscrop, ZUMAPRESS.com/Scanpix

В среду был сыгран третий тур Лиги чемпионов.

"Зенит" играл в Германии против "РБ Лейпцига". Петербуржцы забили первыми, но в начале второго тайма пропустили два гола, один из них — точно самый красивый на этой неделе. РБ Лейпциг 2 : 1 Зенит.

"Челси" заработали первую победу в ЛЧ только за 5 минут до конца матч. Аякс 0 : 1 Челси.

А российская звезда Денис Черышев всеми силами пытался помочь команде выиграть поединок, но его гола было не достаточно. Лилль 1 : 1 Валенсия.

Результаты других матчей среды:

Славия 1 : 2 Барселона
Генк 1 : 4 Ливерпуль
Ред Булл 2 : 3 Наполи
Интер 2 : 0 Боруссия Д
Бенфика 2 : 1 Лион
Лилль 1 : 1 Валенсия

Положение команд:

Расписание Лиги Европы на четверг:

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