ВИДЕО: "Зенит" пропустил один из самых красивых голов в Германии и проиграл
В среду был сыгран третий тур Лиги чемпионов.
В среду был сыгран третий тур Лиги чемпионов.
"Зенит" играл в Германии против "РБ Лейпцига". Петербуржцы забили первыми, но в начале второго тайма пропустили два гола, один из них — точно самый красивый на этой неделе. РБ Лейпциг 2 : 1 Зенит.
Stadiony świata 🤩😍#UCL #Sabitzer #RBLZEN pic.twitter.com/WAxXpcdEx1— Oskar Kamosz (@OKamosz_20) October 23, 2019
"Челси" заработали первую победу в ЛЧ только за 5 минут до конца матч. Аякс 0 : 1 Челси.
А российская звезда Денис Черышев всеми силами пытался помочь команде выиграть поединок, но его гола было не достаточно. Лилль 1 : 1 Валенсия.
Результаты других матчей среды:
Славия 1 : 2 Барселона
Генк 1 : 4 Ливерпуль
Ред Булл 2 : 3 Наполи
Интер 2 : 0 Боруссия Д
Бенфика 2 : 1 Лион
Лилль 1 : 1 Валенсия
Положение команд:
Just look how tight things still are in the Group of Death! ☠️#UCL pic.twitter.com/S5E9CqY2Ia— DAZN Canada (@DAZN_CA) October 24, 2019
Расписание Лиги Европы на четверг:
Who'll shine on matchday 3? 🤔#UEL | @UKEnterprise— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 24, 2019
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