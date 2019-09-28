ВИДЕО: "Зенит" проиграл битву двух столиц, "Ростов" подписал Мамаева

В центральном матче 11-го тура чемпионата России по футболу московский "Локомотив" выиграл дома битву двух столиц у "Зенита" - 1:0 (0:0).
Судьбу встречи решил точный удар на 48-й минуте польского полузащитника Гжегоша Крыховяка из-за пределов штрафной площади. В добавленное арбитром время "Зенит" после затяжной атаки сравнял счет, но система видеоконтроля отменила взятие ворот.
В составе хозяев поля отсутствовали травмированные полузащитники Антон и Алексей Миранчуки. "Локомотив" догнал в турнирной таблице "Зенит" - обе команды набрали по 23 очка.
Столько же баллов и у "Ростова", который на своем поле разгромил московское "Динамо" - 3:0 (2:0). По окончании матча ростовчане объявили о подписании двухлетнего контракта с вышедшим из тюрьмы Павлом Мамаевым. Выступать за новый клуб бывший игрок сборной России сможет после зимней паузы.
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