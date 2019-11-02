ВИДЕО: "Зенит" потерял очки, но выиграл первый круг
В заключительном матче первого круга чемпионата России по футболу "Зенит" сыграл дома вничью с ЦСКА - 1:1 (0:1).
В заключительном матче первого круга чемпионата России по футболу "Зенит" сыграл дома вничью с ЦСКА - 1:1 (0:1).
На исходе первого тайма, Влашич воспользовался ошибкой обороны "Зенита" и открыл счет. После перерыва армейцы остались в меньшинстве. На 73-й минуте Ерохин восстановил равновесие.
Несмотря на потерю очков, питерцы продолжают лидировать в чемпионате России - 33 очка. Ближайший преследователь "Локомотив" (30) сыграл вничью в гостях с "Уфой" - 1:1 (0:0).
Чеченский "Ахмат" не удержал победный счет в гостях против московского "Динамо" - 1:1 (0:1). Хозяева поля ушли от поражения на последних секундах встречи. Экс-Футболист "Левадии" Евгений Харин вышел на поле в середине первого тайма. "Ахмат" (14) занимает после первого круга предпоследнее место.
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