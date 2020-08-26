ВИДЕО: "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате России

Судьбу встречи решило удачное исполнение динамовцами стандартного положения на 40-й минуте.

В других матчах "Локомотив проиграл дома чеченскому Ахмату - 2:3 (0:2). "Спартак" победил в гостях волгоградский "Ротор" - 1:0 (0:0).

Несмотря на поражение, "Зенит" сохранил за собой первое место в турнирной таблице - 12 очков. В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях с железнодорожниками. Без поражений в чемпионате России выступают "Спартак" и "Сочи", набравшие по 11 очков.