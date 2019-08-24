24.08.2019, 20:55

ВИДЕО: "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате России

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rus.delfi.ee
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Zenit vs Spartak
Zenit vs SpartakFoto: Alexei Danichev, Sputnik

Первое поражение в чемпионате России по футболу потерпел "Зенит". Лидер первенства проиграл в гостях "Уфе" - 0:1 (0:0).

Хозяева поля забили единственный мяч на 78-й минуте. Попытки "Зенита" сравнять счет не увенчались успехом.

В центральном поединке тура "Краснодар" сыграл вничью дома с московским "Локомотивом" - 1:1 (1:1).

В турнирной таблице троевластие: "Краснодар", "Локомотив" и "Зенит" набрали по 14 очков.

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