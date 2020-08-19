ВИДЕО: "Зенит" победил ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" потеряли очки
В чемпионате России по футболу сыграны матчи третьего тура. Без поражений выступает "Зенит", обыгравший дома ЦСКА - 2:1 (1:1). Оба мяча у питерцев забил Сердар Азмун.
В чемпионате России по футболу сыграны матчи третьего тура. Без поражений выступает "Зенит", обыгравший дома ЦСКА - 2:1 (1:1). Оба мяча у питерцев забил Сердар Азмун.
Серебряный призер предыдущего первенства "Локомотив" потерял первые очки в новом сезоне, сыграв вничью на выезде с "Уралом" - 1:1 (0:0).
Другой московский гранд "Спартак" не смог обыграть в гостях "Уфу". Этот матч также завершился вничью - 1:1 (1:1). В составе "Спартака" снова не было на поле Александра Кокорина, который восстанавливается после повреждения.
У "Зенита" максимальный результат после трех туров - 9 очков. Ближайшие преследователи "Динамо" и "Локомотив" набрали по 7 очков.
В следующем туре - он пройдет в предстоящие выходные - "Зенит" будет принимать "Тамбов", а "Локомотив" сыграет со "Спартаком".
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