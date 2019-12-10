ВИДЕО: "Зенит" опозорился в Лиссабоне и завершил европоход

Перед последним туром чемпион России занимал второе место в группе и имел хорошие шансы на еврокубковую весну. Однако "Зенит" завершил групповую стадию турнира с самым худшим из возможных вариантов.

"Зенит" потерял 9,5 млн евро

После первого тайма ситуация для Зенита" была благоприятная. Российский клуб удерживал в Лиссабоне ничью, а в параллельном матче французский "Лион" проигрывал с разницей в два мяча германскому "Лейпцигу".

К сожалению, во втором тайме "Зенит" пропустил в португальской столице три мяча и остался в меньшинстве, а "Лион" в концовке встречи сравнял счет - 2:2 (0:2).

В итоге зенитовцев обошел не только "Лион", но и "Бенфика". Лидер чемпионата России занял последнее место в группе и завершил выступление на европейской арене.

В случае выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" получил бы от УЕФА солидную денежную премию в размере 9,5 млн евро.

Драма в Амстердаме

Неудачно сыграл в последнем туре и нидерландский "Аякс". Полуфиналист последнего розыгрыша Лиги чемпионов опережал на два очка испанскую "Валенсию" и английский "Челси".

Однако в заключительном туре "Аякс" неожиданно проиграл на своем поле "Валенсии", которая потеряла из-за травм и дисквалификации половину игроков стартового состава - 0:1 (0:1). Это поражение опустило голландский клуб на третье место в группе.