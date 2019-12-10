ВИДЕО: "Зенит" опозорился в Лиссабоне и завершил европоход

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов футболисты петербургского "Зенита" проиграли в Лиссабоне португальской "Бенфике" - 0:3 (0:0). Подопечные Сергея Семака опустились на последнее место в группе и завершили европоход.
Перед последним туром чемпион России занимал второе место в группе и имел хорошие шансы на еврокубковую весну. Однако "Зенит" завершил групповую стадию турнира с самым худшим из возможных вариантов.
"Зенит" потерял 9,5 млн евро
После первого тайма ситуация для Зенита" была благоприятная. Российский клуб удерживал в Лиссабоне ничью, а в параллельном матче французский "Лион" проигрывал с разницей в два мяча германскому "Лейпцигу".
К сожалению, во втором тайме "Зенит" пропустил в португальской столице три мяча и остался в меньшинстве, а "Лион" в концовке встречи сравнял счет - 2:2 (0:2).
В итоге зенитовцев обошел не только "Лион", но и "Бенфика". Лидер чемпионата России занял последнее место в группе и завершил выступление на европейской арене.
В случае выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" получил бы от УЕФА солидную денежную премию в размере 9,5 млн евро.
Драма в Амстердаме
Неудачно сыграл в последнем туре и нидерландский "Аякс". Полуфиналист последнего розыгрыша Лиги чемпионов опережал на два очка испанскую "Валенсию" и английский "Челси".
Однако в заключительном туре "Аякс" неожиданно проиграл на своем поле "Валенсии", которая потеряла из-за травм и дисквалификации половину игроков стартового состава - 0:1 (0:1). Это поражение опустило голландский клуб на третье место в группе.
Лига чемпионов (10 декабря)
Группа Е
Зальцбург (Австрия) - Ливерпуль (Англия) 0:2
Наполи (Италия) - Генк (Бельгия) 4:0
Таблица: Ливерпуль - 13 очков, Неаполь (12), Зальцбург (7), Генк (1);
Группа F
Интер (Италия) - Барселона (Испания) 1:2
Боруссия Д (Германия) - Славия (Чехия) 2:1
Таблица: Барселона - 14 очков, Боруссия Д (10), Интер (7) Славия (2);
Группа G
Бенфика (Португалия) - Зенит (Россия) 3:0
Лион (Франция) - Лейпциг (Германия) 2:2
Таблица: Лейпциг - 11 очков, Лилль (8), Бенфика (7), Зенит (7);
Группа Н
Аякс (Нидерланды) - Валенсия (Испания) 0:1
Челси (Англия) - Лилль (Франция) 2:1
Таблица: Валенсия - 11 очков, Челси (11), Аякс (10), Лилль (1);
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