ВИДЕО: "Зенит" одержал важную победу, "Челси" и "Ливерпуль" потеряли очки

В концовке первого тайма Артем Дзюба после подачи углового открыл счет. Под занавес матча преимущество питерцев закрепил Магомед Оздоев.

"Зенит" обошел "Лион"

В другом матче этой группы германский "Лейпциг" сыграл дома вничью с португальской "Бенфикой" - 2:2 (0:1). Хозяева поля уступали с разницей в два мяча, но в добавленное время "Лейпциг" ушел от поражения.

Перед заключительным туром лидирует "Лейпциг", который досрочно вышел в плей-офф - 10 очков. На второе место поднялся "Зенит" (7). Столько же баллов и у "Лиона". По личным встречам российский клуб опережает французов, но уступает "Лейпцигу".

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" сыграет 10 декабря в гостях с аутсайдером турнира португальской "Бенфикой". В этом поединке из-за перебора желтых карточек не сыграют Далер Кузяев и Ярослав Ракицкий.

Перед игрой с "Бенфикой" питерцы проведут дома еще два матча чемпионата России со "Спартаком" (1 декабря) и "Динамо" (6 декабря).

"Барса" уже в плей-офф

Из других результатов дня отметим не слишком удачное выступление английских клубов. "Челси" упустил победу в гостевом поединке с испанской "Валенсией" - 2:2 (1:1), а "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче с итальянским "Наполи" - 1:1 (0:1).

Помимо "Лейпцига", право выступления в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевала "Барселона", победившая германскую "Боруссию" - 3:1 (2:0).

Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов обещает быть очень интересным. В плей-офф выйдут 16 клубов, но пока известны лишь 8 участников.