ВИДЕО: "Зенит" одержал важную победу, "Челси" и "Ливерпуль" потеряли очки

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов футболисты "Зенита победили дома французский "Лион" - 2:0 (1:0).
В концовке первого тайма Артем Дзюба после подачи углового открыл счет. Под занавес матча преимущество питерцев закрепил Магомед Оздоев.
"Зенит" обошел "Лион"
В другом матче этой группы германский "Лейпциг" сыграл дома вничью с португальской "Бенфикой" - 2:2 (0:1). Хозяева поля уступали с разницей в два мяча, но в добавленное время "Лейпциг" ушел от поражения.
Перед заключительным туром лидирует "Лейпциг", который досрочно вышел в плей-офф - 10 очков. На второе место поднялся "Зенит" (7). Столько же баллов и у "Лиона". По личным встречам российский клуб опережает французов, но уступает "Лейпцигу".
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" сыграет 10 декабря в гостях с аутсайдером турнира португальской "Бенфикой". В этом поединке из-за перебора желтых карточек не сыграют Далер Кузяев и Ярослав Ракицкий.
Перед игрой с "Бенфикой" питерцы проведут дома еще два матча чемпионата России со "Спартаком" (1 декабря) и "Динамо" (6 декабря).
"Барса" уже в плей-офф
Из других результатов дня отметим не слишком удачное выступление английских клубов. "Челси" упустил победу в гостевом поединке с испанской "Валенсией" - 2:2 (1:1), а "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче с итальянским "Наполи" - 1:1 (0:1).
Помимо "Лейпцига", право выступления в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевала "Барселона", победившая германскую "Боруссию" - 3:1 (2:0).
Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов обещает быть очень интересным. В плей-офф выйдут 16 клубов, но пока известны лишь 8 участников.
Лига чемпионов (27 ноября)
Группа Е
Генк (Бельгия) - Зальцбург (Австрия) 1:4
Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) 1:1
Группа F
Барселона (Испания) - Боруссия Д (Германия) 3:1
Славия (Чехия) - Интер (Италия) 1:3
Группа G
Зенит (Россия) - Лион (Франция) 2:0
Лейпциг (Германия) - Бенфика (Португалия) 2:2
Группа H
Валенсия (Испания) - Челси (Англия) 2:2
Лилль (Франция) - Аякс (Нидерланды) 0:2
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