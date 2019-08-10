10.08.2019, 21:15
ВИДЕО: "Зенит" не знает поражений в российской премьер-лиге
Без поражений выступает в чемпионате России петербургский "Зенит". В пятом туре питерцы победили в гостях московское "Динамо" - 2:0 (1:0).
Без поражений выступает в чемпионате России петербургский "Зенит". В пятом туре питерцы победили в гостях московское "Динамо" - 2:0 (1:0).
В дебюте матча ворота хозяев поля поразил Артем Дзюба, под занавес встречи отличился Магомед Оздоев.
Накануне матча "Динамо" совершило супертрансфер, приобретя в Германии за 20 млн евро у дортмундской "Боруссии" нападающего Максимилиана Филиппа, однако новичок участия в игре не принимал.
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России - 13 очков. Второе место занимает "Краснодар" (10), победивший дома "Рубин" - 1:0 (1:0).
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