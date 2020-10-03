03.10.2020, 20:55

ВИДЕО: "Зенит" не удержал победный счет в поединке со "Спартаком"

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ВИДЕО: "Зенит" не удержал победный счет в поединке со "Спартаком"
Spartak vs ZenitTASS

В центральном матче первого круга чемпионата России по футболу "Спартак" и "Зенит" не выявили победителя в Москве - 1:1 (0:0).

Питерцы первыми открыли счет. После скидки Артема Дзюбы ворота хозяев поля с близкого расстояния поразил на 65-й минуте Александр Ерохин. "Спартак" отыгрался на 86-й минуте, когда аргентинец Эсекиель Понсе восстановил равновесие.

Ничейный исход матча в Москве сохранил двоевластие в турнирной таблице чемпионата России - оба клуба набрали 21 очко.

В другом поединке субботнего дня ЦСКА победил в гостях "Урал" - 2:0 (0:0). В самом начале второго тайма армейцы остались в меньшинстве, но вскоре с интервалом в несколько минут забили два мяча. Отличились молодые игроки ЦСКА Бактийор Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

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Следующий тур чемпионата России состоится после международного перерыва, вызванного матчами национальных сборных.

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