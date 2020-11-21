21.11.2020, 21:00
ВИДЕО: "Зенит" не смог победить в Чечне, "Спартак" потерял очки в дерби
Очередную потерю очков в чемпионате России по футболу допустил "Зенит". Питерцы не смогли обыграть в гостях чеченский "Ахмат" - 2:2 (1:1).
Очередную потерю очков в чемпионате России по футболу допустил "Зенит". Питерцы не смогли обыграть в гостях чеченский "Ахмат" - 2:2 (1:1).
По ходу матча "Зенит" дважды после ударов Кузяева и Ловрена вел в счете, но хозяева поля быстро восстанавливали равновесие - дубль оформил косовар Бериша.
Бывший игрок "Левадии" Евгений Харин отыграл в составе чеченского клуба все 90 минут.
В другом поединке субботнего дня "Спартак" сыграл вничью в московском дерби с "Динамо" - 1:1 (0:0).
"Зенит" догнал на финише первого круга ЦСКА - 31 очко, но у армейцев в запасе игра на своем поле с "Сочи". Третье место занимает "Спартак" (29).
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