ВИДЕО: "Зенит" не смог победить в Чечне, "Спартак" потерял очки в дерби

По ходу матча "Зенит" дважды после ударов Кузяева и Ловрена вел в счете, но хозяева поля быстро восстанавливали равновесие - дубль оформил косовар Бериша.

Бывший игрок "Левадии" Евгений Харин отыграл в составе чеченского клуба все 90 минут.

В другом поединке субботнего дня "Спартак" сыграл вничью в московском дерби с "Динамо" - 1:1 (0:0).

"Зенит" догнал на финише первого круга ЦСКА - 31 очко, но у армейцев в запасе игра на своем поле с "Сочи". Третье место занимает "Спартак" (29).