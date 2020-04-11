ВИДЕО: "Зенит" наградил футболиста необычным способом
Лучшим футболистом "Зенита" в марте был признан по опросу болельщиков бразилец Малком. Чтобы вручить приз лауреату, зенитовский менеджмент проявил смекалку.
Лучшим футболистом "Зенита" в марте был признан по опросу болельщиков бразилец Малком. Чтобы вручить приз лауреату, зенитовский менеджмент проявил смекалку.
Футболисты "Зенита" находятся на самоизоляции. Поэтому клуб доставил награду бразильцу с помощью дрона.
Футболисту пришло СМС на телефон - его попросили открыть окно. Бразилец был очень удивлен, а его кот убежал.
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