11.04.2020, 16:25

ВИДЕО: "Зенит" наградил футболиста необычным способом


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Zenit
ZenitFoto: Peter Kovalev/TASS

Лучшим футболистом "Зенита" в марте был признан по опросу болельщиков бразилец Малком. Чтобы вручить приз лауреату, зенитовский менеджмент проявил смекалку.

Футболисты "Зенита" находятся на самоизоляции. Поэтому клуб доставил награду бразильцу с помощью дрона.

Футболисту пришло СМС на телефон - его попросили открыть окно. Бразилец был очень удивлен, а его кот убежал.

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