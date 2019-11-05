ВИДЕО: "Зенит" и "Барселона" неудачно сыграли в Лиге чемпионов

Футболисты "Зенита" проиграли дома германскому "Лейпцигу" - 0:2 (0:1), а "Барселона" не смогла справиться с чешской "Славией", которую три года назад побеждала в Лиге Европы "Левадия" - 0:0.

Потерпев второе поражение подряд, "Зенит" - у него 4 очка - опустился на третье место в группе и рискует не попасть в плей-офф Лиги чемпионов. От лидера группового турнира "Лейпцига" чемпион России отстает теперь на 5 очков.

В следующем туре питерцы будут принимать дома французский "Лион" (7), который на своем поле разобрался с португальской "Бенфикой" (3) - 3:1 (2:0).