05.07.2020, 22:20

ВИДЕО: "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России


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Zenit vs Spartak
Zenit vs SpartakFoto: Alexei Danichev, Sputnik

Футболисты "Зенита" второй год подряд стали чемпионами России. Подопечные Сергея Семака досрочно завоевали золотые медали, одержав гостевую победу над "Краснодаром" - 4:2 (2:1). Теперь "Зенит" 7-кратный чемпион СССР и России.

В составе "Зенита" дубль оформил Сердар Азмун, по разу отличились Артем
Дзюба (с пенальти) и Алексей Сутормин.

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@sardar_azmoun 2:3!!! 💙🔝

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За четыре тура до финиша питерцы набрали 62 очка, опережая ближайшего преследователя "Локомотив" на 13 баллов.

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