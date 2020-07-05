05.07.2020, 22:20
ВИДЕО: "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России
Футболисты "Зенита" второй год подряд стали чемпионами России. Подопечные Сергея Семака досрочно завоевали золотые медали, одержав гостевую победу над "Краснодаром" - 4:2 (2:1). Теперь "Зенит" 7-кратный чемпион СССР и России.
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